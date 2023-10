Incident voyageur : cette station de métro de la ligne 5 va fermer pendant six mois

2 décembre 1805, dans la ville d’Austerlitz en Moravie, l’armée de Napoléon met à l’amende l’union guerrière austro-russe. 79 580 jours plus tard, le nom d’Austerlitz revient sur le devant du quai médiatique, avec la fermeture du 19 octobre 2023 au 17 avril 2024 de la station de métro parisienne du même nom, uniquement sur les espaces desservant la ligne 5.

Cette fermeture intervient dans le cadre d’un vaste plan de rénovation de la gare, censée se terminer en… 2027. Pour la ligne 5, son compte sera (en partie) réglé durant ces six prochains mois : les quais auront droit un gros lifting et l’espace où vous validez (ou pas) vos tickets côté Muséum sera réaménagé. A signaler que certains couloirs de correspondance resteront inaccessibles après la réouverture des quais.

[#travaux #ligne5] La station Gare d’Austerlitz sera fermée durant six mois, à partir d'aujourd'hui, jeudi 19 octobre 2023, jusqu'au mercredi 17 avril 2024 inclus. Les trains de la ligne 5 ne marqueront pas l'arrêt à cette station. #RATP

En savoir plus ➡️ https://t.co/YOz9yqJDwV pic.twitter.com/N4SRwOqUmQ — Ligne 5 (@Ligne5_RATP) October 19, 2023

Au sujet des correspondances, les usagers ne pourront donc pas descendre sur la 5 mais la ligne 10 et le RER C resteront accessibles. La RATP a publié un plan où elle liste les temps de trajet depuis les stations d’avant et après Austerlitz. Sachez par exemple qu’il vous faudra 8 minutes depuis Quai de la Rapée et 7 minutes depuis Saint-Marcel.

Autre info fermeture de métro

Assurément l’une des lignes les plus fiables, l’automatique ligne 14 va pas mal dérailler cet automne. Dans le cadre des travaux du prolongement de la ligne vers le nord (Saint-Denis) et le sud (l’aéroport d’Orly), Ile-de-France Mobilités a annoncé une flopée de jours de fermeture tout au long de l’automne. La ligne 14 sera entièrement fermée du 22 octobre au 5 novembre. Deux semaines auxquelles il faut ajouter des fermetures ponctuelles les 24 et 30 septembre, 1er et 8 octobre, 18, 19 et 26 novembre, ainsi que des clôtures du trafic dès 22h du lundi au jeudi jusqu’au 28 décembre : ça donne une rame automatique beaucoup moins automatique.