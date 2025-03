Un restaurant éphémère s’installe aux Tuileries pour une série de dîners-spectacles pendant la Fashion Week

© WE ARE ONA

WE ARE ONA s’invite au salon MATTER and SHAPE avec l’arrogance tranquille de ceux qui savent qu’ils vont marquer les esprits. Ici, la cuisine ne se contente pas d’être bonne, elle s’exhibe et performe.

La Fashion Week, ce n’est pas juste un marathon de jambes interminables sous une rafale de flashs hystériques. D’ailleurs, du 7 au 10 mars 2025, les Tuileries ne se limiteront pas aux poses étudiées et aux front rows surbookés. WE ARE ONA y plante le décor de son nouveau restaurant éphémère dans le cadre du salon du design MATTER and SHAPE, terrain de jeu pour designers, artistes et artisans qui triturent les formes, détournent les matériaux et réinventent les usages à coups d’installations, de performances et d’objets en série (très) limitée.

Un espace où la cuisine s’émancipe du simple rituel du repas pour devenir une performance pensée dans ses moindres détails. Car cette fois encore, l’éphémère se fait grand œuvre : des dîners-spectacles où chaque plat devient une scène à part entière. Et où, forcément, le spectacle déborde largement de l’assiette.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Time Out Paris (@timeoutparis)

Aux manettes de ce grand raout culinaire, le duo Willo Perron, designer-star du moment, et Luca Pronzato, pape des pop-ups qu’on s’arrache à coups de DM insistants. Ensemble, ils montent un dîner qui flirte avec l’illusion d’optique, planté dans un décor qui tape directement dans les codes de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925. Willo Perron joue le modernisme à sa sauce, entre élégance et gros volumes.

En cuisine : Imogen Kwok, cheffe formée entre Londres et New York, passée par l’art et le design avant de basculer en cuisine. Elle dresse ses assiettes comme d’autres composent des natures mortes, avec une attention particulière aux textures, aux volumes et à la disposition des ingrédients.

Quatre jours, pas un de plus

WE ARE ONA signe ici un pop-up aussi cadré qu’éphémère. Quatre soirs seulement pour choper une place à cette table où tout, du décor à l’assiette, est taillé pour l’expérience. Après ? Rideau. Les Tuileries reprendront leur calme, la Fashion Week pliera bagage, et ceux qui y étaient pourront raconter qu’ils ont assisté à l’un des dîners les plus exclusifs de la saison.

Quand ? Du 7 au 10 mars 2025

Où ? Au Jardin des Tuileries, Paris

Prix ? Déjeuner en 6 temps : 120 € / Dîner en 8 temps : 190 €