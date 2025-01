Neuf lieux incontournables à fréquenter durant la Fashion Week à Paris

La Fashion Week est de retour du 21 au 26 janvier 2025 ! Si vous n’avez toujours pas reçu d’invitation pour les défilés du prêt-à-porter masculin, il faut se faire une raison, mais il est toujours possible de frayer avec celles et ceux qui font la mode quand ils se détendent entre deux collections : il suffit de fréquenter les mêmes adresses ! Time Out vous en a sélectionné neuf, en fonction de vos envies et de l’heure de la journée. A vous de choisir soigneusement votre tenue – se faire prêter un teckel serait un vrai plus.

Un café

Dreamin Man

Pour sa troisième adresse parisienne, le couple Yuichiro Sugiyama et Yui Matsuzaki s’installe dans le 1er, au cœur du réacteur fashion. L’intérieur soigneusement décati qui mêle vieux meubles chinés et énormes tronçons d’arbre mériterait de faire la couverture d’un magazine de mode. En attendant, on y avale cafés et petites pâtisseries avec les gens qui les remplissent (les magazines).

Où ? 31 rue Coquillière, Paris 1er.

© Antoine Besse

Un bar

Chop Chop

Cette petite adresse montée par le trio Julien Pham, Ismaël Jmili et Ramy Ndione, déjà tenancier de la Chope des Artistes juste à côté, illustre bien le mystère d’une adresse qui marche. On y propose un petit choix de bouteilles, des petites assiettes envoyées d’une kitchenette grande comme une boîte de chaussures, mais l’ambiance est énorme ! Merci à la faune d’habitué(e)s, des jeunes artistes, ami(e)s des tauliers qui squattent l’endroit et lui donnent son âme et sa hype.

Où ? 48 rue du Faubourg-Saint-Martin, Paris 10e.



© 99Ginger

Une librairie

Ofr.

Adulée des fans d'art et de mode, la librairie Ofr. propose le haut du panier de la scène artistique internationale. Fanzines, cartes postales arty, publications inédites, accessoires de mode… Tout pour s’en mettre plein les mirettes, du dernier numéro du magazine anglais Love jusqu’au recueil des meilleurs street style de Facehunter. L'espace, situé à une manif de la place de la République, abrite régulièrement des expos et des dédicaces – coucou Sofia Coppola. Dans l'arrière-boutique, vous trouverez également des expos et des ventes privées de jeunes marques de mode !

Où ? 20 rue Dupetit-Thouars, Paris 3e.

© Ofr.

Un concept store

Dover Street Market

Pour une petite nippe, rendez-vous à Dover Street Market. Ouvert au printemps dernier dans l’hôtel particulier du Marais qui a longtemps accueilli l’espace 3537, ce concept store pensé par la DA de Comme des Garçons est l’un des nouveaux repaires du Paris modeux. Sur l’étiquette cette semaine ? Les soldes bien sûr mais aussi la signature d’un bouquin questionnant l’éthique de l’équipement outdoor et une installation dans la cour célébrant l’œuvre de l’artiste géorgien Niko Pirosmani.

Où ? 35-37 rue des Francs-Bourgeois, Paris 4e.

Une expo

Louvre Couture, objets d’art, objets de mode

En cette Fashion Week, comment ne pas citer la première expo mode à prendre place au Louvre ? Du 24 janvier au 21 juillet 2025, le Louvre accueillera pour la toutoute première fois de son histoire, une exposition entièrement consacrée à la galaxie de la mode. Cette rétrospective sera tricotée par Olivier Gabet et Nathalie Crinière, qui ont annoncé vouloir questionner l’influence des musées et de leurs collections sur les créateurs. Le vestiaire, qui dialoguera donc avec les œuvres du Louvre, devrait être composé de 65 tenues et 30 accessoires haute couture avec, à la volée, des créations Chanel de Karl Lagerfeld – grand arpenteur du Louvre –, ainsi que des pièces griffées Yohji Yamamoto, Dolce & Gabbana, et un focus sur Marie-Louise Carven, “la couturière des petites dames”. Fa-fa-fashion !

Quand ? du 24 janvier au 21 juillet 2025.

Où ? musée du Louvre, rue de Rivoli, Paris 1er.

Louvre Couture, objets d’art, objets de mode Louvre Couture, objets d’art, objets de mode

Un resto

Vecchio

C’est la trattoria détraquée de Gianmarco Gorni et Hubert Niveleau qui a gagné le jeu des résidences au Perchoir de Ménilmontant. Après des mois de fiesta et de pasta en altitude, ils ont renouvelé le bail de leur Vecchio pour une durée indéterminée en septembre dernier ! On ne change pas une équipe qui gagne : des classiques italo-ricains réconfortants dans les assiettes, du gros rap dans les oreilles et l’envie de faire la fête dans le cœur.

Où ? 14 rue Crespin-du-Gast, Paris 11e.

© Léo Kharfan

Un bar à cocktails

Midi-Minuit

Dans l’hôtel particulier Baccarat, où Alain Ducasse a installé un restaurant gastronomique, des lustres géants et des œuvres d’art brut, Margot Lecarpentier s’occupe des cocktails. Au sein d’un bar néo-Art déco, elle délivre des potions savantes dans une incroyable verrerie. Car durant la Fashion Week, le flacon importe autant que l’ivresse.

Où ? 11 place des États-Unis, Paris 16e.

© Bertille Chabrolle

Un concert

The Alchemist et Yasiin Bey

A chaque Fashion Week, c’est le même topo : toutes les stars américaines débarquent dans la capitale, enquillant les défilés et les aftershows. Pour cette nouvelle session, il y a de fortes chances que certaines d’entre elles fassent un crochet le 25 janvier par le Trianon ! La salle de Pigalle accueillera la première mondiale de Forensics, le projet réunissant les deux icônes du hip-hop que sont le producteur The Alchemist et le rappeur Yasiin Bey, avec présentation de leur disque prévu pour 2025.



Quand ? samedi 25 janvier 2025, 20h.

Où ? le Trianon, 80 boulevard de Rochechouart, Paris 18e.

© Le Trianon

Un club

Le Pamela

Depuis 2021, le Pamela a remis au goût du jour les nuits du Quartier latin. Repris par Adam Spielman du collectif Madman Regent, ce club s’est donné les moyens, entre décor de cave voûtée avec une série d’alcôves bien troussées, un fumoir XXL et une carte de cocktails tout à fait recommandable. Pour cette cuvée FW, le Pamela s’est maqué pour la soirée du samedi avec la plateforme modeuse The Style Archivist, conviant derrière les decks les DJ locaux Andy4000, Warrenko, ou la Londonienne Clara Rossa pour une BO tendance hip-hop.

Quand ? Vendredi 24 janvier 2025, 23h-6h.

Où ? 62 rue Mazarine, Paris 6e.