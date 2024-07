Un skatepark ultra-design vient d’apparaître devant le Centre Pompidou

Prêt à rider sur une œuvre d’art ? A l’occasion des JO, le Centre Pompidou s’est associé avec l'artiste contemporain Raphaël Zarka et l'architecte Jean-Benoît Vétillard pour installer, jusqu’au 15 septembre, Cycloïde Piazza, un skatepark éphémère sur le parvis du musée, chantourné en partenariat avec la marque Nike. Cette sculpture, magnifique et tout en couleur, à mi-chemin entre l’installation artistique et le skatepark, est inspirée du travail d'Alessandro Mendini, architecte, designer et théoricien italien de renom, reconnu comme l'une des figures clés du design postmoderne.

Vous y trouverez ainsi tout le nécessaire pour les adeptes de la pratique, avec notamment une (mini-)rampe pour réaliser des tailslides, un half-pipe tout de jaune vêtu pour s’en mettre plein les yeux ainsi que des marches qui rappellent celles d’un amphithéâtre.

Ce n’est pas la première fois que le monument tout en tubes signés Rogers et Piano invite des artistes sur son parvis. On se rappelle du pouce en bronze de César, du Stabile-Mobile de Calder ou du coup de boule de Zizou. Rien de plus logique que d’y voir aujourd’hui un artiste qui a consacré une partie de son travail au skate, devenu une discipline olympique depuis 2020.

Quand ? jusqu’au 15 septembre 2024, de 11h à 20h, tous les jours sauf le mardi.

Où ? sur le parvis du Centre Pompidou, Paris 4e.