Un spot de 636 m2 branché mode et cuisine solidaire va naître à l'orée de la Petite Ceinture

Il s'appelle Au Fil du Rail : un futur lieu solidaire de 636 mètres carrés sur trois niveaux, qui va sortir de l'œuf rue Curial, dans le 19e arrondissement de Paname. Ecole de mode, textilerie, cantine à petits prix… Squattant les murs d’un ancien bâtiment indus', voici un cool spot branché économie sociale et solidaire.

C'est l'un des lauréats de l’appel à candidature de SNCF Immobilier lancé l'été dernier, en accord avec la Ville de Paris, et qui vise à réhabiliter un vieil entrepôt désaffecté de la SNCF. A mi-chemin entre la gare Rosa Parks et le parc de la Villette, Au Fil du Rail va réunir pendant les douze prochaines années une kyrielle d'acteurs et s'engage à promouvoir la mode circulaire et solidaire, l'alimentation inclusive et durable dans une vraie culture de la mixité.

Aux manettes ? La foncière responsable Bellevilles, classée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) et le cabinet d’architecture Grand Huit, connu pour avoir bossé sur d'autres chouettes planques engagées du quartier, comme La Ferme du Rail. Au Fil du Rail accueillera sous son toit l’Ecole de mode IFA Paris, les créations éco-responsable de La Textilerie, ou encore la start-up Mam’Ayoka, qui depuis 2016 crée des emplois pérennes à des femmes éloignées de l’emploi et/ou des personnes réfugiées statutaires, en valorisant leurs talents culinaires. Autres partenaires occupants ? Le collectif d’habitants Couleurs de Pont-de-Flandre, l’association Espace 19, et le centre social et culturel Rosa Parks.

Mais calmos si vous imaginez déjà une terrasse sur les anciens rails : le dossier de candidature précise bien que cette rénovation "ne comprend pas les tronçons de la plateforme ferroviaire de la Petite ceinture, sous gestion de la Ville de Paris, qui continuent d’être affectés à des promenades ouvertes (ou à ouvrir) au public".

Où ? Entre le 95 et le 105 rue Curial, 19e

Quand ? La date d'ouverture au public n'a pas encore été communiquée.