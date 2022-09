Un super banquet grec va prendre place dans une galerie d’art du 11e

Voilà un événement qui nous fait sacrément de l’œil (grec) ! Pour célébrer son livre (étsi comme ça, sorti en 2021 en autoédition) de recettes mises en images par Anna Leonte Loron, Mikaëla Liaroutsos, la cheffe du restaurant grec Etsi, organise une expo/banquet à l’Espace Voltaire du 19 au 21 septembre. Pour la faire courte, pendant trois jours, vous aurez la possibilité de zieuter et acheter les photos extraites du livre avant de prendre part à une série de banquets grecs, cuisinés par sa plus talentueuse représentante.

Commençons par une phrase clichée : ce livre donne très envie de cramer son GIEC et de prendre un vol direct en direction des Cyclades. Les photos d’Anna Leonte Loron nous plongent direct dans l’ambiance locale à base d’icônes, de matchs de foot dans les cafés et de plats à se damner.

Mais attention, ça reste surtout un livre de cuisine, et pour préparer ses banquets, Mikaëla Liaroutsos a directement pioché dans l’ouvrage. Ce qu’on trouve dans son parthénon culinaire ? Des morceaux de feta gros comme des blocs de marbre, des spanakopitas (tourte aux épinards), des kolokithokeftedes (beignets de courgette) ou un portokalopita, un gâteau à l’orange immergé dans un sirop. On réclamerait bien du kokoretsi, mais avec ce plat cuit à la broche à base d’abats et de boyaux, on s’aventure dans le bizarre.

Pour ne pas mourir de soif, même si l’on n’a pas encore les infos, on imagine bien à la lecture du bouquin qu’il y aura des greek spritz (avec de l’alcool de mastic), du vin nat’ et de la bière très fraîche – comme une Mamos, originaire de Patras. Comptez 65 € par tête, forcément moins cher et polluant que l’avion.

Quoi ? étsi comme ça – l’exposition

Quand ? Du 19 au 21 septembre 2022, de 15h à 19h pour l’expo. A partir de 19h pour le banquet.

Où ? Espace Voltaire, 81 boulevard Voltaire, Paris 11e

Combien ? Accès libre pour l’expo ; 65 € par tête avec vins compris pour le banquet. Pour réserver c'est par ici.