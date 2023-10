Une braderie de fringues vintage XXL va avoir lieu ce mois-ci

© Oh My Frip

Oh My Frip, l'autoproclamée « plus grande friperie vintage ambulante », est de retour à Paris. Les 20, 21 et 22 septembre, elle va installer ses étals sur les 600 mètres carrés du showroom Nazareth, en plein 3e arrondissement.

Du point de vue de l'offre, les orgas annoncent 8 000 cintres de vêtements à la vente avec du vintage, des pièces uniques et des pièces griffées – des années 1970 à nos jours. De quoi satisfaire tous les styles ! Quant à la méthode de calcul du prix, elle est unique et très simple : elle se fait au kilo. Les organisateurs précisent par exemple qu’un 501 vous reviendra à 22 balles et une robe à un peu moins de 6 €. Enfin, nouveauté : vous pourrez dégoter des sappes mythiques vintage vendues à la pièce. Il faut par contre obligatoirement réserver un créneau. Venez tôt, il y aura sans doute de bonnes affaires à conclure.

Quand ? vendredi 20 octobre, de 16h à 21h. Samedi 21, de 10h à 20h. Dimanche 22, de 10h à 18h.

Où ? 42 rue Notre-Dame-de-Nazareth, Paris 3e.

Combien ? gratuit, sur réservation (billetterie ici).