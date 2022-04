Une carte vous permet de savoir en temps réel où sont les terrasses ensoleillées

Tels les trois doigts de la main, le printemps, le soleil et les Parisiens désespérés de trouver une terrasse sont indissociables. Mais à la manière d’un Sylvain Augier, il se pourrait bien que l’on ait trouvé la tant recherchée Carte aux trésors. Elle prend la forme du site JveuxDuSoleil et on parie qu’elle risque de pas mal vous rencarder.

Lancé il y a plusieurs années (Time Out premier sur l’info…) par l’ingénieur Jean-Charles Levenne, JveuxDuSoleil vous permet de savoir, en fonction du jour, de l’heure et de la hauteur des bâtiments, quels endroits de Paris se trouvent au soleil. En fonction de ça, elle vous informera sur la terrasse idoine à choisir pour en profiter. Vous allez voir, l’utilisation est très simple et presque addictive : vous zoomez un max, vous bougez le petit soleil en haut à gauche (pour l’heure) et l’ombre des bâtiments va progressivement se décaler.

Bon à savoir : en cette fin de mois d’avril, à partir de 13h, sur le canal Saint-Martin, le soleil se déplace du quai de Valmy à celui de Jemmapes. Autre caractéristique du site, il est possible de soumettre des adresses pour enrichir la carte et ainsi filer les bons petits plans aux copains et copines. Histoire de profiter d’un barathon entièrement ensoleillé.