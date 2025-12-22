Une expérience immersive sur les dinosaures à l’Atelier des Lumières pendant les vacances de Noël

Adaptée de la série Planète préhistorique d’Apple TV+, cette expérience plonge le public 66 millions d’années en arrière, entre créatures géantes, paysages disparus et dispositifs immersifs à 360°.

Pendant les vacances de Noël, l’Atelier des Lumières appuie sur reset et rembobine la planète de 66 millions d’années. Avec Planète Préhistorique : Dinosaures – l’expérience immersive, adaptation XXL d’une série Apple TV+, le lieu se transforme en machine à remonter le temps, peuplée de dinosaures surdimensionnés, de reptiles marins inquiétants et de paysages d’un autre âge, projetés à 360° sur tous les murs.

© Culturespaces _ Cyrille de la Motte Rouge

« J’ai toujours imaginé Planète Préhistorique : Dinosaures comme un voyage en machine à remonter le temps, explique Mike Gunton, producteur exécutif de la série et directeur créatif de la division d’Histoire Naturelle des studios de la BBC. C’est exactement ce que permet l’expérience immersive ! Être entouré des animaux les plus incroyables que la Terre ait connus, les voir à taille réelle et comprendre leur vie d’il y a 66 millions d’années, c’est un rêve devenu réalité pour un réalisateur de documentaires animaliers. »

Ici, rien n’échappe aux dinos : murs, sol, recoins, tout y passe. La scénographie transforme l’Atelier des Lumières en jungle préhistorique géante où ptérosaures, reptiles marins et mastodontes terrestres débarquent à taille réelle. Entre scènes de vie quotidienne et séquences de chasse, le spectacle déroule ses grands tableaux pendant que Gérard Lanvin assure la voix off, porté par une bande-son cinématographique signée Hans Zimmer, Anže Rozman et Kara Talve. © Culturespaces _ Cyrille de la Motte Rouge

Conçue par le studio 59 Studio en étroite collaboration avec Mike Gunton, l’expérience s’appuie sur les recherches scientifiques les plus récentes. Elle aborde l’évolution des espèces, les comportements animaux, la survie des plus jeunes et le rôle des fossiles dans la compréhension du monde préhistorique.

L’Atelier des Enfants, un espace interactif et pédagogique dédié à la découverte des dinosaures

Pensé comme le terrain de jeu pédagogique de l’exposition, l’Atelier des Enfants permet aux plus jeunes de s’attaquer aux dinosaures sans passer par la case simplification excessive. Au programme : coloriages d’espèces emblématiques, dessins aussitôt scannés et projetés dans un décor préhistorique animé, et modules tactiles pour déclencher les mouvements des créatures. Le tout est complété par des contenus explicatifs clairs, centrés sur les dinosaures majeurs et les bases de la paléontologie, histoire d’apprendre sans s’en rendre compte. © Culturespaces _ Cyrille de la Motte Rouge

Où ? Atelier des Lumières, 38 rue Saint Maur, 75011 Paris

Quand ? Jusqu'au 8 mars

Combien ? Les billets sont proposés à partir de 11 €, avec un accès gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Un tarif réduit est appliqué pour les réservations effectuées en ligne, avec une remise d’un euro par rapport au prix sur place.

Site : dinosaures.atelier-lumieres.com