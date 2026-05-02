Une expo gratuite et glaciale cachée au cœur du Quartier latin !

Tout le monde est au courant mais on le rappelle pour les trois du fond : L'Irlande va prendre la présidence tournante de l’Europe de juillet à décembre 2026. Autant dire l’occasion rêvée de se pencher sur cette vaste culture celte en dehors de la Saint-Patrick ! Le Centre culturel irlandais, opportunément installé rue des Irlandais dans le 5ᵉ, propose ainsi Earthbound par Clare Langan, une poignante exposition mêlant photo et vidéo.

© Clare Langan

On y suit une exploratrice dans un paysage désolé, dernière survivante d’une hypothétique ère glaciaire. Les images de ce monde épuisé réalisées en collaboration avec Robbie Ryan, directeur de la photographie sur Pauvres Créatures de Yorgos Lathimos, sont d’une douloureuse beauté et les photos du bestiaire gelé, témoignages d’une planète autrefois luxuriante, alertent sur la crise climatique en cours. Glaçant et beau.

Où ? 5 rue des Irlandais, Paris 5e

Quand ? Jusqu’au 30 juin, tous les jours, de 14h à 18h