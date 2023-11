Une expo sur les visions chamaniques débarque au Quai Branly (et ça s'annonce intense)

Entre œuvres rituelles et réalité virtuelle, une des expériences psychédéliques les plus puissantes au monde, l'ayahuasca, s’invite au musée du Quai Branly.

Ayahuas… quoi ? L’ayahuasca, la plus métaphysique des substances psychédéliques, va imprégner de son aura hallucinée le musée du Quai Branly. Dès le 14 novembre, et jusqu’en mai 2024, l’exposition Visions chamaniques présentera des œuvres explorant les effets de ce breuvage emblématique des pratiques rituelles amazoniennes. Un bon moyen de s’initier à ses effets (les vomissements et diarrhées en moins) et d’en sonder la portée culturelle et sociale. Avec une immersion en réalité virtuelle en guise de conclusion, l’expérience s’annonce intense.

Un art visionnaire

© Pablo Amaringo, Vision of the Snakes, 1987

Popularisé par la Beat Generation jusqu’à devenir déclencheur d’une forme récente de tourisme “psychotropique”, l’ayahuasca a donné naissance à un art visionnaire et divinatoire autochtone, fort d’une très riche (et particulièrement trippante) iconographie. L’expo en présente une vaste collection, à travers des œuvres locales, issues de populations péruviennes et d’autres régions amazoniennes, mais aussi à travers leur traduction dans la création occidentale.

Faire l’expérience de l’ayahuasca en réalité virtuelle

En outre, l’expo présente une œuvre VR du cinéaste français Jan Kounen, réalisée en 2019, qui plonge le visiteur dans une forme de transe directement inspirée du rituel. Guidé par le chant d’un guérisseur traditionnel shipibo, on se retrouve plongé dans une expérience hallucinatoire de 18 minutes. Un bref aperçu des pouvoirs de l’ayahuasca, dont les effets peuvent durer jusqu’à six heures et permettraient d’accéder à un monde autre.

Où ? musée du Quai Branly, Paris 7e.

Quand ? du 14 novembre au 26 mai 2024.

Combien ? 9-12 € - réserver ici.