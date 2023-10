Une exposition spectaculaire consacrée à Johnny Hallyday débarque à Paris. Que faut-il en attendre ?

Envie d’un moment de fièvre et de douceur, pas toute la vie mais quelques heures ? Sortez guitare et briquet, une expo sur Johnny arrive à Paris.

Retour de flamme pour l’idole des (plus si) jeunes : après l'esplanade, Johnny Hallyday a désormais son exposition consacrée. Créé à Bruxelles l’an dernier, le projet de Hall of Fame à la gloire du rockeur défunt s’apprête à poser housses et amplis à Paris Expo, porte de Versailles. Dès le 22 décembre, un pavillon du parc des expositions va se transformer en guitare géante, dans laquelle les fans du chanteur pourront venir gratter le vernis de son intimité. Conçue comme une “expérience”, l’expo mêle souvenirs personnels, images de scène, reconstitutions et show en immersion. Sang pour sang rock.

© Tempora

Johnny, du spectaculaire à l'intime

Pilotée par Laeticia Hallyday (et la boîte de prod belge Tempora), l’exposition s’ouvre sur un montage de ses entrées de scène les plus mémorables, trente ans après son concert au Parc des Princes où il a fêté ses 50 ans en 1993. Cette mise en bouche donne le ton : entre projections immersives et show en lumière dynamique, Johnny Hallyday, l’exposition se veut spectaculaire. Mais pas que : l’idée est aussi de se sentir chez lui. Dans sa chambre d’adolescent, intégralement reconstituée, puis dans son bureau privé de Marnes-la-Coquette, dont le moindre objet a été déménagé ici par Laeticia.

© Tempora

Le petit plus qui donne vraiment envie : la narration prise en charge par Jean Reno, qui fut un ami proche de Johnny. Tout au long de l’exposition, c’est sa voix qui guide nos pas dans les 3 000 mètres carrés du parcours, retraçant 74 ans de vie d’un simple chanteur de chansons devenu phénomène culturel. Une nouvelle façon pour le dieu du rock de “rester vivant”.

Où ? Paris Expo, porte de Versailles, Paris 15e.

Quand ? du 22 décembre 2023 au 16 juin 2024.

Combien ? de 16,50 € à 24,50 €. Pour réserver vos tickets, rendez-vous sur la plateforme de billetterie.