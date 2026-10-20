Pour sa 11e édition, la foire AKAA fait la part belle au huitième art avec une nouvelle section dédiée à la photographie africaine et afro-descendante.

Du 23 au 25 octobre 2026, la foire AKAA (Also Known As Africa) rempile pour une 11e édition au Carreau du Temple. Et cette année, le rendez-vous consacré à l'art contemporain africain et afro-descendant a décidé de soigner son cadrage. À l'occasion du bicentenaire de la photographie, le salon inaugure AKAA PHOTO, une nouvelle section entièrement consacrée au huitième art, avec notamment en tête d'affiche la Camerounaise Angèle Etoundi Essamba.

Dans le viseur de cette première édition photographique, on retrouvera plusieurs figures majeures du médium, à commencer par le Sénégalais Omar Victor Diop, dont les portraits rejouent les représentations historiques de l'identité africaine, l'Algérienne Maya Inès Touam ou encore la Sud-Africaine Zanele Muholi, dont les images interrogent les questions de genre et d'identité.

Autre proposition qui devrait taper dans l'œil des visiteurs : Mother’s Heritage, une installation signée Gabriel Dia, composée de photographies grand format imprimées sur textile et suspendues dans l'espace. En revisitant les vêtements confectionnés par sa mère dans son atelier, l'artiste déroule le fil de ses souvenirs d'enfance tout en questionnant les héritages sociaux et les savoir-faire textiles africains.

Et parce qu'AKAA ne compte pas regarder l'art africain à travers un seul objectif, la foire, placée sous la direction artistique de Sitor Senghor, accueillera également plusieurs dizaines de galeries venues de Paris, Rome, Genève, Mexico ou Harare. Au programme : de l'art contemporain, du design, des conférences et des performances. De quoi élargir un peu le champ.

© AKAA 2026 Une foire d'art africain inaugure une section consacrée à la photographie

Où ? Carreau du Temple, 4, rue Eugène-Spuller, Paris 3e.

Quand ? Du 23 au 25 octobre 2026, vendredi et samedi de 12h à 20h, dimanche de 12h à 18h.

Prix ? De 11 à 16 €.