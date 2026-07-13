Le grand rendez-vous de l'art contemporain africain, le salon AKAA, est de retour à Paris

L'endroit parfait pour se mettre à la page sur les dernières tendances de l'art et du design africain et afro-descendant.

Le salon AKAA (Also Known As Africa), qui met en lumière le travail de créateurs africains et afro-descendants, a annoncé son retour pour une 11e édition au Carreau du Temple du 23 au 25 octobre 2026, avec un focus sur la photographie, dont on fête le bicentenaire. La foire crée un nouvel espace AKAA PHOTO, avec en tête d'affiche l’œuvre de la photographe camerounaise Angèle Etoundi Essamba.

Des dizaines de galeries, de Paris, Rome, Genève, Mexico ou Harare, feront partie des exposants de l'événement dont la direction artistique est assurée par Sitor Senghor. La pièce maîtresse de l'événement sera sans doute l'installation de Gabriel Dia, baptisée Mother’s Heritage, un dispositif de suspension de grands clichés imprimés sur textile. Une œuvre qui rend hommage à l'art textile africain en revisitant les vêtements confectionnés par sa mère dans son atelier, explorant à la fois souvenirs d'enfance et questions sociales.

Outre le témoignage de Dia, le salon AKAA proposera de découvrir le travail d'autres artistes comme le Sénégalais Omar Victor Diop, l'Algérienne Maya Inès Touam ou la Sud-Africaine Zanele Muholi, ainsi que des conférences et performances. L'endroit parfait pour se mettre à la page sur les dernières tendances de l'art et du design africain.

Où ? Carreau du Temple, 4 rue Eugène-Spuller, Paris 3e.

Quand ? du 23 au 25 octobre 2026 (vendredi et samedi de 12h à 20h, dimanche de 12h à 18h).

Prix ? 11-16 €.