Une grande teuf à vélo va avoir lieu pendant la Journée sans voiture

© Yes We Camp

Ce dimanche 18 septembre, Journée sans voiture oblige, les cyclistes parisiens risquent d’être excités comme des plombiers au Salon du jean taille basse. À tous les coins de rue de la capitale (et même au-delà) vont s’enchaîner les événements sans moteur. Parmi eux : la “Paride” de rentrée, un grand défilé électronique à travers l’est de la capitale, derrière lequel on retrouve un quintuplé d’orgas composé de Yes We Camp, Gogo Green, RéPAR, Académie du Climat et Mieux se déplacer à bicyclette.

Pour cette nouvelle édition, le point de départ est fixé à 13h30 du côté de Pantin. En gros, vous venez comme vous êtes avec votre cycle, deux-roues, cargo, grand bi, Solex, BMX ou que sais-je encore. Une fois dedans, vous suivez le peloton qui va s’animer au fil d’animations musicales. Après des haltes à l’Académie du Climat et sur la place de la Concorde, tout le monde grimpera au pied du parc de Belleville avec une arrivée prévue à 17h.

De là, le collectif Gogo Green s’occupera de faire danser les panards et cuisses endolories à grands coups de sons house et techno. Les plus assidus noteront que des ateliers de déguisements, pancartes et autres décors auront lieu le jeudi 15 et samedi 17. De quoi réviser le parcours et tenter une échappée vers le peloton de fête.

Quoi ? La Paride de rentrée ! - Parade musicale à vélo

Quand ? Dimanche 18 septembre 2022, de 13h30 à 21h

Où ? Départ : Place de la Pointe, 93350 Pantin. Arrivée : Parc de Belleville, Paris 20e

Combien ? Entrée libre