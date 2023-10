Une immense fête vous régale de moules-frites à Pigalle et sur la Seine !

« A quoi ça sert la frite si t'as pas les moules ? » chantait le regretté Bashung. Alain serait content d’apprendre qu’après le succès de l’année dernière, avec plus de 400 participants et des quintaux de bivalves écoulés, la compagnie des Maquereaux remet le non-couvert avec sa deuxième fête de la moule le 18 octobre. Au programme, un prix toujours à marée basse insensible à l’inflation (15 €) pour un caquelon émaillé rempli de Morisseau de Stéphane Hesry, plus dodues que le postérieur de Kim K, et une assiette de frites dorées au double bain selon la tradition belge (la seule qui vaille, on ne va pas se raconter d’histoire).

Le centre et le nord font la fête

Deux adresses du groupe sont sur le coup : la péniche amarrée en bas de l’hôtel de ville et Barbot, le restaurant sur terre ferme dans le 9e arrondissement. Comme un marin en permission, on débarque, on commande et on se pose sur les tables communes. Pour compléter ces conchylibations, des vins bio (touraine Le Coude de Blanc à 20€ la quille), des bières à prix d’ami et de la musique à fond les ballons. Bref, tout pour que moule rime avec cool.



Et si tout ça vous a donné une envie de Nord, notre guide de Lille est ici

Quand ? 18 octobre 2023, à partir de 19h

Où ? Les Maquereaux, quai de l'Hôtel-de-Ville, Paris 4e ; Barbot, 49 avenue Trudaine, Paris 9e

Combien ? Formule moules/frites : 15 €