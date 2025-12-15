Une loterie propose de remporter un tableau de Picasso d’une valeur d’un million d’euros

Le ticket est à 100 euros, au profit de la Fondation Recherche Alzheimer

Un vrai tableau de Picasso pour 100 balles ? C’est possible. La Fondation Recherche Alzheimer vient de lancer une tombola caritative intitulée “1 Picasso pour 100 euros”. En achetant un billet à 100 euros, vous pourrez gagner un tableau de Pablo Picasso d’une valeur d’un million d’euros.

Et avec seulement 120 000 billets en vente, c’est beaucoup plus probable que de gagner au Loto (environ 1 chance sur 2 millions d’aligner les 5 bons numéros). Le tirage au sort aura lieu chez Christie’s à Paris le 14 avril 2026.

Pour la troisième édition de cette tombola (organisée en 2013 et 2020), l’œuvre à remporter est une gouache sur papier de Pablo Picasso de 1941, intitulée Tête de femme, issue de la collection d'Opera Gallery. Elle mesure 39 cm sur 25 environ et a été achetée par la Fondation Recherche Alzheimer, qui espère récolter 12 millions d'euros pour lutter contre cette maladie qui touche 35 millions de personnes dans le monde.

Pour participer, rendez-vous sur le site 1picasso100euros.com