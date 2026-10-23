Une nouvelle foire d'art venue de Los Angeles s'installe dans deux immeubles du Marais

Post-Fair. | Post-Fair pose ses étals dans deux adresses de la rue du Temple.

Une nouvelle foire d'art contemporain indépendante et abordable arrive à Paris. Post-Fair, une foire d’art de Los Angeles, inaugure sa toute première édition parisienne du 19 au 24 octobre 2026, en plein cœur du Marais, dans deux immeubles de la rue du Temple.

Lancée en 2025 par le galeriste Chris Sharp, Post-Fair fonctionne avec un modèle plus accessible aux petites galeries. Elle ne fait payer que 6 000 dollars aux galeries participantes, contre un ticket d’entrée de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour Art Basel par exemple.

Une trentaine de galeries venues de New York, Tokyo, Los Angeles, Londres, São Paulo ou Buenos Aires seront présentes sur place, avec uniquement des solo shows ou des duos. Le lieu parfait pour découvrir l’avant-garde de l’art contemporain indépendant.

Où ? 74 et 79 rue du Temple, Paris 3e.

Quand ? du 20 au 24 octobre, 11h-19h.

Combien ? gratuit, sur réservation.