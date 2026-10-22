Une foire d'art contemporain gratuite investit un immeuble brut au bord du canal Saint-Martin

Paris Internationale réunit plus de 50 galeries indépendantes dans un bâtiment en réhabilitation de 3 500 mètres carrés.

Pendant qu’Art Basel se trémousse sous les ors du Grand Palais, la foire d’art contemporain Paris Internationale s’installe dans un bâtiment désaffecté pour sa 12e édition, mais dans l’un des meilleurs quartiers de Paris, le long du canal Saint-Martin.

Plus de 50 galeries indépendants originaires de Paris, Londres, Berlin, Tokyo, Shanghai, Mexico ou Buenos Aires seront réunies dans ce lieu en réhabilitation de 3 500 mètres carrés répartis entre un bâtiment de quatre cours à l'intérieur et un autre de cinq étages donnant sur la rue. Au quatrième, le studio Banc Public a d’ailleurs imaginé un resto éphémère, Permanent Hospitality, mené par le chef arlésien Numa Muller, où l’on mange autant par la bouche que par les yeux.

Une foire sans parcours imposé, à explorer librement, avec plusieurs projets spéciaux comme NEXT: KOREA GALLERIES, une sélection de sept galeries installées à Séoul autour du programme Second Nature, ou l’installation In the Bellies of the Rocks du Saoudien Ayman Zedani. Et tout ça gratuit !

Quand ? du 20 au 24 octobre 2026.

Où ? 187-189 quai de Valmy, Paris 10e.

Combien ? gratuit, sur réservation.