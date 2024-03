Une ouverture qui va faire du brie : le premier musée du fromage arrive à Paris

On connaissait le musée du fumeur, celui de l’éventail ou de la lampe ancienne, mais dans la famille des musées hors du commun, il manquait à Paris celui du fromage ! Un affront réparé grâce au projet de Pierre Brisson du centre de formation Parole de Fromagers. Ce passionné, qui voit le beau dans le lait, a récupéré 300 m2 d’un ancien restaurant en pleine île Saint-Louis pour y ouvrir (normalement à partir du 3 juin) son Musée vivant du fromage. “Outre les nombreux touristes qui visitent la ville, Paris est comme un terrain neutre en matière de fromages, donc l’endroit idéal pour y présenter tous les terroirs”, dit-il.

Un projet en cours d'affinage

La visite se fera sur trois espaces : une salle sur l’histoire du fromage (qui existe depuis 9000 avant Babybel quand même), une salle pour apprendre les typicités des différents fromages artisanaux, et enfin – et surtout – une salle de dégustation avec une immersion sensorielle : le goût et l’odorat (ça, on imagine bien) mais aussi la vue et l’ouïe avec des projections vidéo des paysages d’origine des fromages présentés.

© DR

“C’est un musée vivant”, insiste Pierre Brisson. “Il va y avoir une laiterie sur place et nous ferons différents fromages selon les mois et les artisans invités. Il sera possible d’échanger avec le fromager. On aimerait faire naître des vocations chez les jeunes pour que ce savoir-faire unique au monde perdure encore longtemps.” On va comté les jours avant l’ouverture !

Où ? 39 rue Saint-Louis-en-l'Île, Paris 4e.

Quand ? à partir du 3 juin.

Par ici pour aider le financement du musée