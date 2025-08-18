Paris

Une partie de la ligne 8 du métro ferme pour deux semaines à partir du 18 août

Pour préparer l'arrivée du métro des années 2030.

Le retour de vacances s’annonce un peu chaotique dans le métro pour les usagers de la ligne 8, dont le tronçon central entre Concorde et Reuilly - Diderot, est en travaux jusqu’au 31 août.

Pendant deux semaines, la ligne fonctionnera en deux réseaux distincts : de Balard à Concorde d’une part, et de Reuilly - Diderot à Créteil - Pointe du Lac d’autre part.

Bon, heureusement, si on va d’un bout à l’autre, il y a la ligne 9 qui suit un peu le même chemin. Mais si vous aviez une correspondance à République en venant du sud-est, ça s’annonce coton. A l’ouest, ce sera plus simple pour récupérer la ligne 1 avec le changement à Invalides vers Champs-Elysées - Clemenceau. C'est peut-être le moment de sortir le vélo !

La RATP explique que les travaux servent à modifier la ligne et notamment adapter les quais en vue de l’arrivée des nouveaux trains MF19, d’ici 2029 sur la ligne 8 mais qu’on devrait normalement voir dès cette année sur la ligne 10.

