Une partie de la ligne 8 du métro ferme pour deux semaines à partir du 18 août

Le retour de vacances s’annonce un peu chaotique dans le métro pour les usagers de la ligne 8, dont le tronçon central entre Concorde et Reuilly - Diderot, est en travaux jusqu’au 31 août.

Pendant deux semaines, la ligne fonctionnera en deux réseaux distincts : de Balard à Concorde d’une part, et de Reuilly - Diderot à Créteil - Pointe du Lac d’autre part.

Bon, heureusement, si on va d’un bout à l’autre, il y a la ligne 9 qui suit un peu le même chemin. Mais si vous aviez une correspondance à République en venant du sud-est, ça s’annonce coton. A l’ouest, ce sera plus simple pour récupérer la ligne 1 avec le changement à Invalides vers Champs-Elysées - Clemenceau. C'est peut-être le moment de sortir le vélo !

La RATP explique que les travaux servent à modifier la ligne et notamment adapter les quais en vue de l’arrivée des nouveaux trains MF19, d’ici 2029 sur la ligne 8 mais qu’on devrait normalement voir dès cette année sur la ligne 10.