Une passerelle du canal Saint-Martin rebaptisée en l’honneur de Jane Birkin

Le canal Saint-Martin continue de filer son thème “cinéma et théâtre” avec l’inauguration samedi 13 décembre d’une passerelle en l’honneur de Jane Birkin, l’Anglaise préférée des Français décédée en 2023. La “chanteuse, comédienne, réalisatrice”, comme mentionné sur la plaque, rejoint Arletty, Michèle Morgan ou Maria Schneider qui ont donné leur nom aux autres passerelles d’un canal qui a souvent servi de décor aux cinéastes, de Marcel Carné à Cédric Klapisch.

Le nom de Jane Birkin, qui a notamment tourné pour Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard ou Agnès Varda, remplace l’ancienne “passerelle des Douanes”, qui fut la première passerelle construite au-dessus du canal en 1860, face à l’ancien entrepôt du service des douanes rue Léon-Jouhaux.

C’est sa fille Charlotte Gainsbourg qui a dévoilé la plaque samedi, aux côtés de Lou Doillon et du petit-fils de Jane Birkin, Roman de Kermadec. “La passerelle Jane-Birkin, c’est poétique, elle aurait tellement aimé”, a-t-elle dit. “On dira au taxi ‘La passerelle Jane-Birkin, s’il vous plaît’. […] On pourra se donner rendez-vous, flirter et s’embrasser sur la passerelle Jane-Birkin.”