Une pluie de stars pour lancer l'édition 2023 de We Love Green

Pour effacer une édition 2022 diluvienne ambiance “In the Mud for Love”, et après avoir déjà annoncé la venue de Lomepal, We Love Green a en début de semaine dévoilé une liste de 50 artistes qui s’ébroueront du 3 au 5 juin dans le bois de Vincennes.

En 2023, le festival aligne les stars – tous genres, nationalités et générations confondues – comme la France les condamnations pour inaction climatique. En haut de l’affiche, on repère Orelsan, Phoenix, Pusha T, Little Simz, Honey Dijon, Bon Iver, Dinos, Darkside ou NxWorries, le projet d’Anderson .Paak et Knxwledge. Également à découvrir sur le dépliant : PLK, Pomme, un live audio/vidéo de Folamour ou une création de Pedro Winter pour célébrer les 20 ans d’Ed Banger. Bref, du solide.

On conseille d’aller chiner dans les plus petites lignes pour un peu d’aventure comme Yves Tumor et son électronique (au sens très large) bigarrée, les poppeux arty Charlotte Adigéry et Bolis Pupul, la furibarde musique électronique de Crystallmess ou la pop synthétique de Sofie Royer. Allez, en route vert We Love Green !

Quoi ? We Love Green 2023

Quand ? Du 3 au 5 juin 2023

Où ? Bois de Vincennes, Paris 12e

Combien ? De 49 à 159 € (Billetterie ici)