Une rue David Bowie va faire son apparition à Paris en janvier avec expo et concerts

Paris est Bowie. En ces premiers jours de l’année, un éclair va frapper les rues de la capitale. Dans les bacs depuis plusieurs années, la municipalité a annoncé l’inauguration d’une rue David-Bowie le 8 janvier, soit huit ans jour pour jour après l’ultime note expirée par le musicien aux yeux vairons. Pour prendre la plaque en photo, c’est dans le 13e arrondissement qu’il faudra filer, dans une rue insérée dans le quartier Austerlitz, entre l’avenue Pierre-Mendès-France et la rue Gisèle-Freud.

Quel lien entre Bowie et Paris ? Dans sa communication, la mairie rappelle que c’est à Paris – et pas à Berlin ou sur Mars –, en 1965, que l’Anglais de 18 ans s’est produit pour la première fois en dehors du Royaume, au très branché Golf-Drouot avec son groupe The Lower Third. Quant au choix du 13e, il apparaît logique avec son estampille de « nouvel éden artistique » entre street art à tous les coins de mur et artères nommées en l’honneur de Jean-Michel Basquiat ou Keith Haring.

Pour fêter ça, la mairie organise une soirée guidée par le journaliste et biographe de Bowie Jérôme Soligny, avec un concert de Clifford Slapper (le 8 janvier à 19h dans la salle des fêtes) et une expo photo et peinture consacrée au Thin White Duke dans la galerie Athéna. Dancing in the street.