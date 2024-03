Une rue de Paris élue parmi les 30 artères les plus cool du monde

Time Out dancing in the street ! Dans la série des grands classements de Time Out, on a vu ce mercredi 13 mars l’apparition de la troisième édition du classement des 30 rues les plus cool du monde. Une liste établie après bagarre (de rue) entre les journalistes des rédactions Time Out, qui prend en compte les bars, les restaurants, les lieux où sortir, la place allouée aux piétons, l’ambiance générale ou les initiatives écologiques locales.

Et Paris ?

On vous voit vous presser pour connaître les résultats, les voici : en première position, on découvre la cosmopolite High Street à Melbourne, ses plats du monde entier à s’enfiler, son vertigineux Gigi Rooftop et ses salles de concerts sillonnant tous les styles musicaux. Sur le podium à sa suite : Hollywood Road, l’une des plus vieilles rues de Hong Kong, haut lieu gastronomique comme culturel ; et East Eleventh à Austin, longue voie cumulant les lieux hype et les classiques de la ville texane.

Et l’artère parisienne, elle est où ? Un peu à la rue justement (désolé). Plus sérieusement, de notre côté, on a porté haut et fort la candidature de la rue de Belleville, cette longue escalade du cool avec ses bars à cocktails (Combat, Kissproof), à vin (la Cale) et ses bouis-bouis côtoyant les adresses de la hype comme Cheval d’Or. Malheureusement, notre lobbying n’est pas parvenu à la hisser plus haut que la 20e place… Si notre orgueil de Parigots est touché, du haut de la rue de Belleville, on attend avec impatience le classement de l’an prochain !