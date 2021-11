Une rue dédiée à Vivian Maier vient d'être inaugurée dans le 13e arrondissement

Elle aura toute sa vie photographié d'autres anonymes dans la rue. Trésor de plus de 100 000 clichés, la collection de la grande Vivian Maier, légende de la street photographie, n'aura été connue qu'après son décès en 2009, une fois tombée entre les mains du collectionneur John Maloof. Et alors que la plus grande rétrospective jamais consacrée à son travail cartonne actuellement au musée du Luxembourg, la mairie de Paris a choisi de l'honorer en donnant son nom à une… rue dans le 13e arrondissement. Logique.

Inaugurée le 8 novembre dernier par déléguée au patrimoine Laurence Patrice et le maire de l'arrondissement Jérôme Coumet, cette traverse Vivian-Maier joindra la rue Gisèle-Freund et l'avenue Pierre-Mendès-France, juste à côté de la gare d'Austerlitz. Pourquoi là ? Si Vivian Maier a une ascendance française, elle n'a pas d'attaches parisiennes. On penchera donc davantage pour le côté neuf et street art de l'arrondissement. Après tout, quel meilleur endroit à Paris pour célébrer une femme qui aura su apprivoiser la rue comme personne ?