Une "super lune" dite rose va éclairer le ciel de Paris le 27 avril

C'est un phénomène saisissant : une "super lune" rose va illuminer le ciel parisien le 27 avril prochain. Kézako ? Une pleine lune qui a lieu pile au plus près du périgée... Soit le point de l’orbite lunaire le plus proche de la Terre, à environ 356 500 kilomètres.

A cet instant précis, la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés. Conséquence, la taille de la lune, sa brillance et couleur nous apparaissent, depuis cette bonne vieille planète Terre, plus intenses que d'ordinaire. Pour l'œil humain, celle-ci sera perçue comme 14% plus grande et 30% plus brillante qu’une pleine lune classique.

En réalité, une lune plutôt orangée ou rousse

Mais attention : vous attendez pas non plus à du pink fluo ! Si on qualifie cette super lune de "rose", ce n'est pas tant pour sa teinte, mais par rapport à certaines fleurs qui fleurissent à cette même période printanière, comme la floraison des cerisiers, par exemple. Bref, c'est la façon poêt-pôet pour évoquer une super lune de printemps ! En vrai, la lune ne sera pas vraiment rose. Tout au mieux prendra-t-elle une couleur orangée ou rousse, comme souvent : la lumière du Soleil qui l’éclaire est filtrée en passant à travers l’atmosphère terrestre.

Quoi qu'il en soit, c'est la première super lune rose de l’année 2021 — la dernière date de mai 2020. Si vraiment ça vous chauffe, oubliez pas de mettre votre réveil : le moment tant attendu aura lieu dans la nuit du 26 au 27 avril prochain, à partir de 3h31 — enfin, si les nuages ne s'invitent pas à la fête.