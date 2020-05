Une vente de plantes géantes en ligne à partir de 3 € la pièce !

Opération jardinage ! Après le succès de sa grande vente de plantes en ligne, le 24 avril dernier, l'association La SAUGE réitère, pour le plus grand bonheur des Parisien(ne)s confiné(e)s. Cette fois-ci, ne ratez pas le coche !

Plantes grasses, plantes aromatiques, plantes potagères ou fleurs… La liste complète figure ici. A vous capucine (3 €), concombre ou chou kale (3 €), basilic pourpre (5 €)… Et attention, ami(e)s de la nature : il s'agit uniquement de plantes issues de semences reproductibles, cultivées en bio.

A vos marques, prêts… Plantez !



Vous avez jusqu'à ce jeudi 7 mai pour commander et régler en ligne vos plantes ici. Des créneaux de livraison de 2 heures vous seront alors communiqués. L'équipe de La SAUGE viendra vous livrer samedi 9 mai dans la journée. Ils tiennent à assurer eux-mêmes la livraison afin de limiter les contacts. Vos commandes seront laissées devant votre porte après vous avoir appelé. Attention, livraison uniquement à Paris et frontière 93… Vous nous enverrez vos plus belles photos de jardinières ? Evénement Facebook ici.

Pourquoi privilégier des plantes issues de graines reproductibles ?

Si, à la fin de la saison, vous gardez les petites graines à l'intérieur de vos futures tomates Green Zebra (3 € le plant), les faites sécher et les replantez l'année d'après, vous verrez naître de nouveaux plants. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des plants ou sachets de graines trouvés dans les jardineries, issus pour l'immense majorité de croisements génétiques destinés à les rendre stériles… Et à vous en faire racheter d'année en année !

