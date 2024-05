Venez participer au record de la plus grande nappe de pique-nique du monde et boulottez gratuitement

Intégrer le Guinness Book des records dans la catégorie « plus grande couverture de pique-nique du monde » impose deux conditions : une nappe de plus de 2008,23 m² (record détenu par un restaurant de Gstaad) et des pique-niqueurs installés dessus.

Pour la première, LG et le comité des Champs-Élysées ont prévu large ce dimanche 26 mai avec un tissu vichy géant déployé sur toute la largeur de l’avenue et allant de la rue Arsène Houssaye à l’avenue George V... soit 4212 m² ! Plus de 3700 déjeuneurs sont attendus afin de valider le pique-nique. Sur chacun des 480 carreaux du tissu, peuvent prendre place 6 personnes avec un panier repas pour deux convives. On annonce baguette, légumes de saison et fruits frais préparés par les restaurants de l’avenue. Et le meilleur ? Tout est entièrement gratuit ! Mais alors comment se poser alangui sur le bitume tel le modèle d'un Renoir postmoderne dans une guinguette urbaine ? Il suffit de s’inscrire sur ce site, d’attendre le résultat du tirage au sort… et de prier pour une météo clémente.

Quand ? Dimanche 26 mai à 11h45 ou 13h30

Où ? Champs-Élysées

Inscription