Cet ancien verger (au XIXe siècle hein) devenu tiers-lieu à la main verte déploie sa chlorophylle et sa prog touffue le long du canal de l'Ourcq depuis six ans maintenant ! On y boit des coups, on y fait du yoga, on y danse, on y apprend à planter des trucs. Cette année, le Jardin21 s’agrandit d’un espace de guinguette de 1 300 m2 situé à l’étage supérieur. Un nouveau terrain de jeu accessible tous les week-ends avec un camion à pizza, un bar et des événements particuliers. Chouette !

Où ? 12/A rue Ella-Fitzgerald, Paris 19e.

Quand ? mercredi de 12h à minuit, jeudi de 12h à 2h, vendredi et samedi de 12h-4h, dimanche de 12h à 22h.