Verre l’infini et au-delà : cinq jours pour goûter toutes les boissons du futur

La gueule de bois va-t-elle devenir un vestige du passé, comme les solos de saxo ou les jeunes balladuriens ? C’est ce que semblent penser Eric Fossard et Thierry Daniel – la doublette de l’agence Liquid Liquid, à l’origine de la Paris Cocktail Week – qui ont planché tout 2022 sur la question « Qu’est-ce qu’on va boire de bon en 2023 ? ». Après avoir analysé signaux faibles et alcools forts, ils ont abouti à huit tendances de fond et identifié les 100 bouteilles qui vont changer la donne dans les bars.

La deuxième révolution du sans-alcool



Selon eux, le plus grand bouleversement de 2023 sera causé par une petite bouteille noire baptisée Livener et proposée par Three Spirit, jeune pousse anglo-américaine. Il s’agit du premier « functionnal drink » à traverser l’Atlantique. « Les functionnal drinks représentent le deuxième étage de la fusée des boissons sans alcool », explique Éric Fossard. « Le premier était la promesse de retrouver les mêmes saveurs que dans un cocktail avec alcool. Les functionnal drinks ajoutent maintenant un effet spécifique – calmant, excitant, euphorisant – apporté par des extraits de champignons et de plantes. » Les bons côtés de l’ivresse sans aucun des mauvais – et oui, tout cela est légal…

Le Livener de Three Spirits, en plus d’une bouche ample, épicée et légèrement pimentée, qui se marie impec avec un tonic, promet ainsi de lever les inhibitions afin de bien commencer la soirée. Et même si la France est plus regardante que les US sur la composition, ces « boissons à effet » devraient débarquer en masse dans les années à venir.



Local, rebelle, techno…

Dans le monde de l’alcool, les lignes bougent aussi. Par exemple, quelques francs-tireurs ont décidé de se libérer des contraintes des appellations contrôlées (comme les vignerons nature en leur temps) afin de proposer des bouteilles aux goûts inédits. Ainsi, Maison Ferrand, à Cognac, a lancé le Renegade, une eau-de-vie vieillie en fût de rhum (hérésie !) pour une bouche bien différente d’un cognac tradi.

Autre grosse tendance, l’alcool ouvre le tiroir du terroir. Se réclamer d’une parcelle ultralocale, ancrée dans une région, devient argument de qualité, de sérieux et d’écoresponsabilité. « Et surtout, c’est bon ! », précise Eric Fossard, qui a distingué par exemple le Maiz Nation, un whisky blanc mexicain distillé à partir de trois variétés de maïs rustiques indigènes d’Oaxaca, ou la Woska, une eau-de-vie de seigle biologique de la distillerie des Hautes Glaces de la vallée du Trièves en Isère.

A tester en live

Vous retrouverez ces tendances et d’autres (comme la montée en hype de l’Asie avec le Shōchū japonais notamment, ou les boissons boostées à la tech) du 6 au 11 février, de 18h à 20h, au Bar des innovations installé chez Drinks&Co. Pour 25 € la session de 45 minutes, vous pourrez tout goûter, tout apprendre et même acheter ces boissons du turfu (avec un rabais de 10 %). Le bonus qui fait plaiz : un cocktail inédit réalisé avec ces ingrédients sera offert au bar. Santé, futurité !

Où ? Drinks&Co, 106 bis, rue Saint-Lazare, Paris 8e

Quand ? Du 6 au 11 février 2023.

Combien ? 25€ billetterie ici