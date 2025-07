Victor Wembanyama organise un tournoi de basket et d’échecs dimanche au Chesnay (78) !

Après le chessboxing, le chessbasket ? Profitant de l’intersaison NBA et de la guérison de sa thrombose à l’épaule, le basketteur Victor Wembanyama organise ce dimanche 20 juillet la première édition du Hoops Gambit dans sa ville natale du Chesnay-Rocquencourt, qui célèbrera deux des passions de l’Alien, à savoir le basket et les échecs – on l’a déjà vu jouer sur les tables de Central Park. En vous dépêchant, vous pourrez prendre part à trois tournois distincts (hommes et femmes) : un de 3x3, un autre de 1x1, et enfin un tournoi d’échecs (en 1x1 du coup)?

Jusqu'à 2 500 € à gagner

Des dotations sont prévues pour les tournois de basket, jusqu’à 2 500 € pour la victoire en catégorie Seniors. Pour participer, vous devrez avoir un profil FIBA actif et vous acquitter d’un droit d’entrée allant de 10 € pour les participants au tournoi de 1x1 à 80 € pour les équipes de 3x3, incluant une dotation maillot/short/gourde Nike.

Côté échecs, les tournois seront divisés entre licenciés et non licenciés de la fédé d’échecs, avec pour les deux un billet de 10 € demandé à l’inscription, permettant d’accéder à un format de 7 rondes, sur une cadence de 12 minutes à raison de 3 secondes par coup. Et pour ambiancer tout ça, il y aura des DJ, un MC et de quoi se sustenter toute la journée.

Quand ? dimanche 20 juillet 2025, à partir de 10h.

Où ? gymnase Pierre-Curvat, 2 rue de l'Étang, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt.

Combien ? selon les tournois (billetterie ici)