Vini Mariani fête les vins (nature) d'Italie

Vini Mariani, le site de vente en ligne de vins nature italiens, quitte un temps le cyberespace pour s’installer chez Grazie à l’occasion d’un dimanche sous le signe de la bamboche et des polyphénols. De 15h à 18h, vous allez pouvoir déguster (contre 10 €) les 60 références dûment choisies par Alberto Busto et Claudia Galterio (les tauliers du site), sans ajout de sulfite mais avec plein d’amour. L’occasion de se refaire une culture sur les domaines et cépages transalpins.

Après 18h, on éponge avec les pizzas de compète sorties du four à bois du restaurant (la carciofi aux artichauts est une tuerie pour info) et on danse sur des DJ sets ensoleillés, plutôt italo disco de Rimini que minimale bavaroise, si vous voulez notre prévision météo musicale. Bref, de quoi faire le plein d’Italie avant le lundi.

Où ? Chez Grazie, 91 boulevard Beaumarchais 75003 Paris.

Quand ? Dimanche 9 juillet de 15h à minuit.

Combien ? 10€