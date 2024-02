Vogue va orchestrer un fashion show géant sur la place Vendôme en amont des JO

Après New York et Londres, Paris est la prochaine étape de Vogue World, l’événement mode itinérant du magazine

Sur les pavés, le podium. Au lendemain de la crise sanitaire, Anna Wintour et ses équipes imaginaient Vogue World, un grand raout réunissant des dizaines de maisons et labels mode organisé dans les rues de New York, entre la foire et le défilé géant. Pour sa troisième occurrence, l’événement s’offre le luxe de parader en plein cœur de Paris, place Vendôme, le dimanche 23 juin prochain. Et il faut s’attendre à une vraie performance. Car si le show s’inscrit dans le calendrier de la Fashion Week haute couture de juin 2024, il veut aussi rendre hommage aux athlètes qui défileront bientôt dans la capitale pour les JO.

Une cérémonie d’ouverture entre sport et haute couture

Conçu comme une cérémonie d’ouverture de la Fashion Week haute couture, l’événement pourrait presque voler la vedette au lancement titanesque (et miné d’incertitudes) de Paris 2024… L’idée : retracer 100 ans d’histoire de la mode parisienne depuis 1924 (l’année où les Jeux se sont tenus à Paris pour la première fois) entre runway, performances sportives et animations surprises. Pendant le show, tous les sports olympiques seront représentés, aux côtés des créations (passées ou inédites) de designers français et de maisons ayant un lien fort avec la capitale.

Y aura qui ?

Pour présenter le projet, Anna Wintour était entourée de Pharrell Williams, Simon Porte Jacquemus, Marine Serre et Olivier Rousteing – on peut donc s’attendre à retrouver leurs créations le 23 juin. Le visage de l’événement, la mannequin Gigi Hadid, est attendue sur le catwalk urbain aux côtés d’athlètes et autres invités mystères… Vous vous voyez déjà sur le banc ? Une première salve de billets est proposée aux membres du Vogue Club (à un prix encore non divulgué). Si vous avez beaucoup d’argent à dépenser, vous pouvez écrire à paris@vogueworld.com pour demander le vôtre (à Londres, les prix allaient de £150 à £2 500 pour info). Bref, rendez-vous sur la touche.