Voguing, waacking, afro... La Gaîté Lyrique balance en ligne des battles de danse !

Body Movin', c'est le titre d'une chanson bien connue des Beastie Boys. C'est aussi le nom de ce cycle concocté par La Gaîté Lyrique, dédié aux aux danses non-académiques : vogue fem, waacking, dancehall, danses afro... Lequel, en raison du contexte sanitaire actuel, est retransmis en ligne et gratuitement sur la plateforme Plein Écran ! Quatre battles enflammées sur quatre jours, à suivre de mai à juillet. A chaque fois, 10 participant.es déchaîné.e.s s'affronteront sur une scène circulaire, filmé.e.s par cinq caméras, depuis la Grande Salle de la Gaîté Lyrique.

Au line-up de cette superbe programmation ? On peut citer Kiddy Smile, qui mettra ici sa casquette de DJ pour accompagner le waacking et la vogue fem. Pour cette dernière, prévue le 26 juin, il faudra également compter sur les sublimes mais impitoyables jurées Keiona Revlon, Nikki Gorgeous Gucci et Rheeda LaDurée. Le tout présenté par Vinii Revlon et Shylee, deux fier·ères représentant·es de ces danses issues de la marge et enfin devenues virales grâce aux Internets.

Comme le souligne le communiqué officiel, "Ces danses, autrefois pratiquées à huis clos dans les clubs, hors des radars de la culture dominante, mettent en avant le corps comme objet de contestation et d'émancipation." Et pour mieux comprendre leurs enjeux et origines, une série d'interviews et de tutos vidéos seront à découvrir en bonus sur les réseaux sociaux de la Gaîté Lyrique.