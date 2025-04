Voici le rooftop le plus haut perché de Paris

Accroché tout en haut des Tours Duo de Jean Nouvel, à 127 mètres dans le ciel parisien, le TOO TacTac Skybar joue les équilibristes de luxe — et décroche sans trembler le titre de rooftop le plus haut de la capitale.

Bien au-dessus des zincs et des néons, des troquets de coin de rue et des rooftops trop bas pour être honnêtes, perché à 127 mètres d’altitude, le TOO TacTac Skybar plane littéralement sur Paris.

Panorama de toc-toc pour ce bar d’hôtel d’altitude logé aux confins du 13e

Décollage et rétine ! Posté au 27e étage de la nouvelle tour bifide signée Jean Nouvel, le bar TacTac Skybar (ce nom…) du Too Hotel met en majesté une vue totalement inédite et véritablement fabuleuse sur Paname. Depuis la terrasse triangulaire, la salle toute vitrée ou le comptoir en alu martelé, on ne voit que la ville qui grignote l’horizon. Pas de toit zinc ou de monument à identifier comme sur les autres rooftops plus centraux, mais un océan d’immeubles modernes, fendu par la Seine et la guirlande blanche et rouge des embouteillages du périphérique.

Ça fait quarante ans que le 13e s’impose comme le labo de l’urbanisme parisien, et on peut enfin contempler le résultat, un panorama de verre et d’acier digne de Los Angeles, Brooklyn ou Tokyo. Il faut évidemment venir de nuit pour l'effet Blade Runner parisien qui va bien. Le panorama est tellement la star du lieu que même Philippe Starck, chargé de décorer le TacTac, a senti qu'il fallait faire sobre : des tables en alu martelé, des fauteuils acajou classico, un petit mur vidéo et basta. Plus aurait été trop.