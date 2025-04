Voici les 20 villes les plus agréables à parcourir à pied à travers le monde, selon leurs habitants (et Paris est dans le top 10)

Les villes sont des endroits formidables pour vivre, mais quand une densité aussi élevée d’habitants se retrouve entassée au même endroit, tous empruntant les mêmes routes, métros, trains et bus, ça peut vite devenir étouffant. C’est pour ça que vivre – ou même juste passer quelques jours – dans une ville « piétonne » est une vraie bénédiction. Non seulement c’est plus pratique (adieu les trajets interminables entre un musée, un resto, un bar ou simplement le boulot), mais en plus, c’est bon pour nous.

Évidemment, ça fait grimper le nombre de pas quotidiens, mais surtout, les rues piétonnes rendent les gens plus heureux, renforcent le lien social et soutiennent les commerces. Mieux, des études ont montré que les centres-villes piétonnisés enregistrent de meilleures ventes que ceux où l’on vient en voiture. Moralité : les quartiers pensés pour les piétons font du bien à l’économie locale.

Et ce n’est pas tout : il y a aussi les bienfaits pour l’environnement. En Europe, des villes comme Paris ou Londres s’efforcent de réduire la circulation dans certains quartiers pour faire baisser les émissions. La capitale française prévoit même de bannir les voitures de 500 rues supplémentaires. Air pur, zéro voiture, balade peinarde : ça donne envie, non ?

Vous l’aurez compris, chez Time Out, on a un faible pour les villes où il fait bon marcher. Du coup, on a voulu savoir quelles métropoles dans le monde étaient les plus adaptées aux piétons. Comment on a mené cette enquête ? En posant une question toute simple à 18 500 personnes, disséminées aux quatre coins de la planète : “À quel point est-ce facile de se déplacer à pied dans votre ville ?” Dans ces 20 villes, les habitants ont le plus répondu « bien » ou carrément « génial ».

Le monde à vos pieds : les villes où il fait bon marcher à travers le monde

C’est Abu Dhabi qui décroche la médaille d’or. Plate comme une crêpe, la capitale des Émirats arabes unis déroule de grandes zones piétonnes, surtout dans Downtown. Mention spéciale à la Corniche : cette promenade de 8 kilomètres qui longe le golfe Persique jusqu’à l’île d’Al Lulu aligne restos, aires de jeux et vues sur la mer. Résultat, 91 % des habitants jugent la ville agréable à arpenter à pied. Pas mal pour un endroit qu’on imagine plutôt en mode clim’ à fond et 4x4 rutilant.

Juste derrière, Boston s’impose avec 89 % d’avis positifs. Ici, pas besoin de métro pour cocher les cases culture : tout est à portée de semelle. Mieux, l’une des attractions majeures de la ville est une marche. Le Freedom Trail, une balade de 4 km qui relie 16 sites historiques, du Boston Common jusqu’au monument de Bunker Hill. Et entre deux spots d’histoire américaine ? Des parcs magnifiques.

En troisième position : Brighton. Certes, la ville a un certain relief (vos mollets s’en souviendront), mais ça n’empêche pas 88 % des habitants de la qualifier de très bonne pour les piétons. Et on ne peut que leur donner raison : entre le Royal Pavilion, la jetée Brighton Palace Pier et les ruelles colorées de North Laine, tout se joue dans un périmètre assez compact. Sans parler de la ribambelle de pubs, bars et restos alignés dans un rayon si réduit qu’on pourrait presque les enchaîner sans décrocher son podomètre.

Paris et Lyon parmi les 20 villes les plus agréables à parcourir à pied à travers le monde