Les Parisiens ont voté pour 500 nouvelles rues piétonnes végétalisées

La réponse est oui ! Invités hier dimanche à se prononcer sur la piétonnisation et la végétalisation de 500 nouvelles rues dans la capitale, les Parisiennes et Parisiens ont répondu à 65,96 % par l’affirmative. Un résultat qui lance le processus pour dégoter les 500 artères à verdir et piétonniser, à raison de 5 à 8 par quartier. Le tout à un horizon de trois ans, nous dit la mairie, entre la recherche, les études de faisabilité et les travaux.

Majorité vs opposition

Forcément, la majorité en place, via une réaction sur l’AFP de l'adjoint des espaces verts Christophe Najdovski, s’est félicitée de cette perspective : « Ce vote nous conforte dans la volonté de continuer à partager l’espace public en faveur des piétons et à végétaliser Paris pour une ville toujours plus verte. »



De son côté, l’opposition persifle en pointant la participation au scrutin, puisque seuls 56 500 votants se sont rendus dans les 218 bureaux, soit… 4,06 % du corps électoral. « Qui est contre la végétalisation des rues ? Personne », a par exemple raillé, auprès de Libé, l’élue LR Nelly Garnier.



Pour rappel, les deux premières votations citoyennes avaient respectivement attiré 5,68 % de votants l’an dernier, après une première en 2023 à 7,46 %.