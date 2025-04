Voici où pourrait être tournée la prochaine saison de "The White Lotus"

Voilà, c’est terminé : The White Lotus a bouclé une nouvelle saison, avec ses personnages (encore en vie) s’éloignant en bateau, pas tout à fait indemnes, de Koh Samui, en Thaïlande. On sait déjà que la série à succès sera renouvelée pour une quatrième saison – mais la vraie question, c’est : où se déroulera-t-elle ?

Pour l’instant, tout n’est que supposition. Cela dit, le créateur de la série, Mike White, a lâché quelques indices. Il a notamment indiqué que la prochaine saison ne se déroulerait pas dans un décor balnéaire. Et même si beaucoup parient sur une station de ski comme prochain lieu de tournage, White déteste apparemment tourner dans le froid – autant dire que les combis fluo et les disputes après-ski semblent peu probables pour cette saison 4.

Comme pour les précédentes, on sait en revanche que la série sera tournée dans un hôtel Four Seasons. White a aussi déclaré vouloir filmer sur chaque continent (on peut supposer qu’il fera l’impasse sur l’Antarctique… enfin, normalement). À partir de ces quelques miettes d’infos, voilà où l’on imagine que The White Lotus pourrait poser ses valises pour sa quatrième saison.

Tanzanie

Isolé et ultra-exclusif, un safari dans le Serengeti semble être la suite logique parfaite pour cette quatrième saison. Le Four Seasons Safari Lodge Serengeti est niché au cœur du parc national, où des clients chouchoutés peuvent mater un troupeau d’éléphants depuis leur piscine à débordement privée pendant que des membres de la tribu masaï montent la garde. Prédateur et proie, instincts primaires, danger à chaque tournant… le scénario s’écrit tout seul.

Maroc

Un singe voleur sur la place Jemaa el-Fna. Des touristes largués qui marchandent au petit bonheur la chance dans les souks. Une nuit (fatale ?) dans le désert du Sahara. Le potentiel d’un White Lotus à Marrakech est énorme – imaginez les malaises au hammam ! Le cadre ultra-palatial du Four Seasons Resort Marrakech ferait un décor aussi fastueux qu’oppressant. Et comme pour la Tanzanie, ce serait l’occasion pour Mike et sa bande d’explorer un tout nouveau continent.

Mexique

Un hôtel en pleine ville marquerait un vrai tournant pour The White Lotus, mais si la série prend ce virage urbain, Mexico est un choix évident. Architecture art déco, bâtisses modernistes, demeures coloniales planquées derrière des patios envahis de végétation… le décor est déjà cinématographique. Et sous les façades, un subtil cocktail de culpabilité coloniale et de gentrification galopante. À deux pas de Condesa et Polanco, le Four Seasons Mexico City trône en plein centre – au cœur du beau monde et de toutes les tensions.

Australie

Même si les plages sont (normalement) exclues pour cette saison, l’Australie a de sérieux arguments pour séduire les équipes de tournage internationales – à commencer par des avantages fiscaux très généreux (c’est d’ailleurs ce qui aurait fait pencher la balance pour la Sicile en saison 2). Le Four Seasons de Sydney est posé direct sur le port, avec vue imprenable sur l’Opéra. On y imagine déjà une bande d’influenceurs en séjour sponsorisé… prêts à exploser en plein vol.

La mer

L’an prochain, Four Seasons largue les amarres avec Four Seasons Yachts, sa toute première expérience hôtelière en mer. Tout est possible – Mike White tient à éviter que la série devienne trop prévisible – mais c’est sans doute l’option la moins probable. Il n’y a qu’un nombre limité de morts sur un yacht que l’on peut caser avant que ça frôle la parodie.