Vous allez pouvoir élire votre bistrot préféré du Grand Paris !

Chez Time Out, on aime les bistrots ! Il semblerait que BFM Paris partage cet amour des nappes à carreaux, des assiettes populaires et des ambiances sans façon. La preuve ? La chaîne locale s’apprête à couronner le meilleur bistrot d'Ile de France.



Qui va décider ? Mais vous ! Tout d’abord en proposant un candidat sur cette page (jusqu’au 11 novembre). Le lieu doit répondre à trois critères : proposer une cuisine de saison et de circuit court (évidemment 100 % maison) ; offrir une ambiance et un décor remarquables ; et enfin, créer du lien dans le quartier grâce à son histoire ou aux initiatives du taulier. Révisez vos superlatifs et votre Frédéric Dard pour que votre prose fleurie conquière le cœur du jury (composé de professionnels de la restauration), qui devra sélectionner trois adresses pour la finale du 5 décembre.



Et là, vous aurez encore un rôle à jouer, puisque c’est le vote des téléspectateurs qui couronnera le meilleur bistrot parmi ces trois finalistes.

À noter que, si l’on connaît l’origine du mot restaurant (là où l’on restaure son énergie) ou brasserie (là où l’on faisait bonne bière et bonne chère), celle du mot bistrot reste nappée de mystère, comme l’andouille de sauce moutarde. Du russe bistro ? De l’argot parisien bistingo ? De la bistouille lilloise ? Ah, la délicieuse énigme !