Vous allez pouvoir sortir de chez vous pour adopter un animal de compagnie

C'est le genre de rumeur à foutre en cage et à enfermer à double tour : non, les animaux ne transmettent pas cette maladie dont on taira le nom. Sauf que la rumeur, elle, se propage souvent bien trop vite, provoquant une vague d'abandons depuis quelques semaines. Et alors que les adoptions sont à l'arrêt depuis la fermeture des refuges le 15 mars, les associations d'aide aux animaux, et notamment la SPA, n'ont cessé d'alerter sur l'imminence d'euthanasies en série.

En réponse, l'Etat, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'une tolérance sera accordée concernant les déplacements pour l'adoption d'animaux en refuge à partir de ce jeudi 16 avril. Le tout agrémenté de règles strictes incluant le choix en amont de l'animal sur le site Internet de la SPA – ou du refuge concerné – ainsi que la fixation d'un rendez-vous auquel l'adoptant se rendra seul, et qui sera symbolisé par l'émission par le refuge d'une attestation dématérialisée. Et juste comme ça, ce n'est pas parce que les adoptions se font en ligne qu'elles doivent se faire par défaut. Pour que des chiennes de vie se transforment en vies de chien.