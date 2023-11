We Love Green balance un nouveau nom en forme d’énigme pour son édition 2024

8 novembre 2023 : alors que les petits lutins commencent à s’activer pour les paquets cadeaux, We Love Green sème des énigmes en vue de sa prochaine édition qui aura lieu du 31 mai au 2 juin 2024 au bois de Vincennes. Si l’on sait déjà que Ninho sera présent pour son unique date parisienne de l’année, le festival vient de publier un montage cryptique de photos légendées de superlatifs pour annoncer la venue « d’un groupe de zinzin ».

Un groupe frappadingue en live

Vouant un culte au groupe mystère, on les a immédiatement reconnus. Et c’est donc excités comme des verrues plantaires au salon du pédiluve qu’on est en mesure de confirmer, après un acte manqué en 2020, la venue des Australiens de King Gizzard & The Lizard Wizard le dimanche 2 juin ! Boss final du Scrabble, le sextet de Melbourne est surtout l’un (le ?) des groupes majeurs de la scène rock contemporaine. Leur petit truc en plus ? Depuis 2011, ils ont réussi à être plus hyperactifs que le Jean-Luc Delarue de la grande époque – 25 albums sortis en flirtant avec tous les sous-genres du rock et au-delà (psyché, space rock, metal, guitare microtonale, jazz, pop, acoustique…), tout en s’aventurant vers plein de concepts farfelus (un album en boucle, un album gratuit, un album avec quatre chansons de 10 minutes 10 tout pile…).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par WE LOVE GREEN Festival (@welovegreen)

Et surtout, King Gizzard est un groupe frappadingue en live. Sous le haut patronage du grand ordonnateur Stu Mackenzie, chacun de leurs concerts-medleys prend la forme d’une expérience physique où l’énergie dégagée dans la fosse n’est jamais loin de la fusion nucléaire – déso les écolos. Chers programmateurs, calez-les en clôture, vous ne le regretterez pas.

A signaler que We Love Green va organiser un tirage au sort pour faire gagner quelques places aux gens qui postent la story en indiquant le nom du groupe mystère.

Quand ? du 31 mai au 2 juin 2024.

Où ? au bois de Vincennes, Paris 12e.