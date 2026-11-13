Yardland annonce les dates de son édition 2027 et ouvre la billetterie

Celle-ci aura lieu du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2027, dans son antre de l’hippodrome de Vincennes.

Yardland, saison 4, c’est parti ! Mercredi, en plein armistice, Yardland, le festival célébrant les cultures populaires (rap, R&B, dancehall, afrobeats…) devenu en une poignée d’années une référence du circuit, a annoncé les dates de son édition 2027. Celle-ci aura lieu du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2027, dans son antre de l’hippodrome de Vincennes.

« Pourquoi Yardland 2027 ? »

Un retour annoncé par une vidéo bande-sonorisée, introduite et crosspostée par la nouvelle star helvète Supremnova (un indice sur sa présence ?) mettant en scène une galerie de témoignages de personnalités et de festivaliers répondant à la question : « Pourquoi Yardland 2027 ? »

Alors pourquoi ? En vrac : « Parce que c’est un festival par le peuple et pour le peuple » ; « pour la diversité » ; « pour le mood baddies » ; « « parce que c’est un festival où on peut être qui on veut » ; « parce que c’est un festival antiraciste », comme dit le député LFI Louis Boyard, ou « parce qu’il y a trop d’artistes à découvrir ». En attendant la prog, et après une édition 2026 complète, la billetterie, qui sera lancée ce vendredi 13 novembre à 11h, devrait chauffer bien comme il faut.

Quand ? du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2027

Où ? hippodrome de Vincennes, Paris 12e.

Combien ? ouverture des préventes vendredi 13 novembre 2026, à 11h ; à partir de 119 € les préventes.