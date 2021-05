7 musées parisiens qui vont rouvrir, après de (très) longs travaux

Alors qu'il fait déjà plus que bonne figure lorsqu'on parle de pointures muséales, l'hypercentre de la capitale s'apprête à accueillir une nouvelle institution avec la sédentarisation parisienne de la Collection Pinault. Et pour fêter son bail de cinquante ans octroyé par la mairie, François Pinault fait les choses en grand en investissant l'ancienne Bourse du commerce, située entre les Halles et le Palais-Royal.

Pour remodeler cet édifice datant du XVIIIe siècle, le milliardaire a une nouvelle fois fait appel au Japonais Tadao Ando. Après plusieurs années de construction et de restauration des parties anciennes, le résultat risque de décoller deux trois rétines. Si le bâtiment de 60 mètres de diamètre avait déjà un sacré look avec son immense verrière, Tadao Ando a en plus imaginé un cylindre en béton de 9 mètres de haut en plein milieu de la coupole. Sur les 3 000 mètres carrés d'espaces d'exposition disposés sur plusieurs niveaux, on découvrira une petite dizaine d'expos par an, composées des œuvres de la collection d'art contemporain de Pinault, de projets in situ et de nombreux prêts. Ajoutez à cela un auditorium en sous-sol de 300 places, un foyer, une salle de projection ainsi qu'un restaurant cornaqué par les Aveyronnais Michel et Sébastien Bras et vous tenez l’ouverture muséale de l'année.

Ouverture le 22 mai 2021.