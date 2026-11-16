Time Out dit

Au Grand Palais, Cézanne et nous orchestre les retrouvailles entre le maître d’Aix et ses héritiers. Et ils sont nombreux. Au programme ? 174 œuvres, dont 69 de Cézanne et 105 de 78 autres artistes pour raconter plus d’un siècle de filiation artistique. Un programme aussi costaud que la carrière de celui qu’on pourrait qualifier de premier influenceur de la peinture, tant il a lancé de modes, et que Picasso appelait « notre père à tous ».

Le parcours démarre en fanfare avec Le Grand Baigneur (1885), étrange Apollon en slip qui semble hésiter entre ciel et terre. Face à lui, Peter Doig et Wolfgang Tillmans prolongent le mystère. Un premier dialogue qui fonctionne à merveille et donne le ton. Un peu plus loin, Madame Cézanne dans un fauteuil jaune impose son énigmatique présence, tandis que Matisse, Picasso, Gauguin ou Mondrian témoignent de cette révolution tranquille qui consiste à traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône. Car si Cézanne n'a pas inventé le game, il en a définitivement changé les règles. Les confrontations s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Mention spéciale au Meine Mutter, Madame Cézanne de Baselitz, quatre mètres sur trois de mère renversée face à une Hortense miniature, un siècle d’histoire de l’art résumé dans un grand écart.

L’accrochage permet de mieux comprendre la carrière de Cézanne, qui a « percé » tardivement, avant que les autres artistes ne lui assurent une gloire éternelle. Ce jeu de l’hommage au père s’essouffle un peu, notamment au second étage, où certains artistes ressemblent à des étudiants un peu trop appliqués. Mais Cézanne et nous reste une expo fantastique. On en ressort les yeux gorgés de chefs-d’œuvre, la tête pleine de réflexions, avec cette irrésistible envie de ralentir et d’observer la peinture différemment. Dommage que la foule et une circulation laborieuse aient transformé cette expérience en partie de Tetris. Mais après avoir influencé tant de monde et avoir été ignoré quasiment toute sa carrière, on ne va pas reprocher à Cézanne d’avoir du succès, même 120 ans après sa mort.