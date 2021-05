Damien Hirst, Cerisiers en fleurs

Après avoir mis la faune en boîte et dans le formol, la Fondation Cartier met un coup de projo sur les cerisiers de Damien Hirst. Tout au long du second semestre, l'artiste anglais s'installe avec ses plants et ses pots de peinture pour sa toute première incursion dans une institution française. Hirst y présentera 30 toiles issues de sa dernière série Cerisiers en fleurs, récemment achevée. On est forcément intrigué de savoir quel regard a bien pu porter le très hype Hirst sur ces objets presque kitsch… De ce qu'on a vu, ce sera un peu pointilliste, un peu abstrait et en très grand format.