David Hockney : 5 choses à savoir sur l’artiste pop le plus libre de son époque

« Deux fois plus intéressant qu’un portrait », affirme Hockney dans le documentaire In the Now de Lucy Walker. Le double portrait est l’un des fils rouges de son œuvre. Dès 1968, il entame une série de portraits à deux personnages, souvent ses amis, qui lui vaudra une reconnaissance mondiale. L’un des plus célèbres, Christopher Isherwood et Don Bachardy (1968), incarne parfaitement cette approche. Et que dire de son iconique Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), où se croisent tous ses motifs fétiches : l’eau limpide, le corps masculin, le soleil californien, et cette tension à deux qui irrigue toute sa peinture.