Edition limitée. Vollard, Petiet et l'estampe de maîtres

Au tournant du XXe siècle, Ambroise Vollard fait partie des marchands d'art qui pèsent. Une activité qui lui permet, comme dirait l'autre, de mettre de l'argent de côté. Ce pactole, Vollard décide de le consacrer à son kiff personnel. Et son truc à lui, ce sont les estampes et les beaux livres, qu'il édite en puriste et de manière confidentielle. Fort de son réseau et d'une clairvoyance assez folle, son catalogue ressemble très vite à une farandole des plus beaux noms de l'époque : Picasso, Bonnard, Rodin, Munch, Maillol… C'est cette folle collection, rachetée par Henri-Marie Petiet, qui sert de rétrospective de réouverture pour le Petit Palais. Autre étrangeté du personnage, une palanquée d'artistes, comme fascinés par lui, tenteront d'en faire son portrait. Parfois sans succès…