Group Exhibition | 30 Years in Paris

Bien souvent, les soirées d'anniversaire sont interrompues par une visite de la maréchaussée. Pour le galeriste autrichien Thaddaeus Ropac, qui fête ses 30 ans de présence à Paris, l'inopportun visiteur du soir a pris les traits d'un confinement. Mais comme toute belle sauterie qui se respecte, Ropac s'est décidé à rallumer les enceintes et à finir la soirée. Jusqu'à la fin du mois de juin, on ira donc faire un tour dans sa galerie – pardon – sa cathédrale de Pantin pour une rétrospective collective qui réunit les œuvres de pas moins de 60 de ses potes artistes. On force un peu – on en fait toujours trop pour les anniversaires – mais quand on sait qu'on y croisera aussi bien des créations de Donald Judd, Georg Baselitz, Erwin Wurm, Sigmar Polke ou encore Andy Warhol, c'est à se demander si le carton d'invitation ne serait pas lui-même une œuvre d'art.