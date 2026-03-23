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Paris

Le musée Guimet révèle les secrets de la beauté coréenne
Attribué à Kim Hongdo, Femme se coiffant, couleur sur papier, 24,7 × 26,0 cm, yuk2190-1, Musée de l’Université nationale de Séoul.

Critique

« K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d'un phénomène » au Musée Guimet

4 sur 5 étoiles
La nouvelle exposition du musée Guimet décrypte le phénomène mondial de la K-Beauty en tentant de retracer trois siècles d’histoire de la beauté en Corée.
  • Art
  • Musée national des Arts asiatiques Guimet, Chaillot
  • Recommandé
Julien Lambea
Écrit par Julien Lambea
Contributeur
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Time Out dit

Les produits de beauté coréens sont devenus incontournables. Un phénomène K-pop, K-drama et compagnie que le musée Guimet s'attache à replacer dans son contexte avec « K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d'un phénomène », visible du 18 mars au 6 juillet 2026, pour les 140 ans des relations diplomatiques franco-coréennes.

Pour retracer l'évolution de ce concept, l'exposition remonte près de 300 ans en arrière, à la fin de l'époque Joseon, pour explorer les canons de beauté de l'époque — féminins surtout, masculins à la marge — immortalisés par des artistes comme Shin Yun-bok. Une introduction qui pose les bases historiques et montre comment cet idéal irrigue encore aujourd'hui des disciplines aussi diverses que la mode, le manhwa ou le webtoon.

On enchaîne avec la cosmétique : rituels de soin, ingrédients, instruments, peintures et écrits anciens — et en point d'orgue, un nécessaire de beauté sorti tout droit de la tombe d'une princesse. L'exposition ne lésine pas sur les pièces rares, entre les fonds du musée, l'un des plus importants d'Europe, et des trésors nationaux prêtés par des institutions coréennes. Une troisième section remonte le fil des mutations esthétiques du XXe siècle au contact de l'Occident, avant un dernier chapitre sur le Hallyu (la fameuse vague coréenne) qui a emporté la K-Beauty avec elle à travers le monde, non sans quelques remous sur la pression sociale que tout ça génère.

La démarche rappelle celle de l'exposition « Manga, tout un art ! », du même Guimet — et on lui prédit un succès similaire. On regrettera simplement qu'elle soit un peu moins généreuse que cette dernière, car le sujet est fascinant et aurait mérité qu'on s'y attarde davantage, malgré la belle variété de sources et de médias réunis. Cela dit, une riche programmation parallèle (conférences, séances de cinéma, représentations) devrait donner aux curieux restés sur leur faim de bonnes raisons de revenir.

Infos

Site Web de l'événement
www.guimet.fr/fr/expositions/k-beauty-beaute-coreenne-histoire-dun-phenomene
Adresse
Musée national des Arts asiatiques Guimet
6 place d'Iéna
Paris
75016
Transport
Métro : Iéna
Prix
15-12€
Heures d'ouverture
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi et le 01/05

Dates et heures

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